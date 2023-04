Inter | Antonello | 'Transizione dal mecenatismo di Moratti a un'impresa moderna con Zhang'

...sono ormai proiettati verso la sfida decisiva in Coppa Italia che si terrà domani contro l'e ...Perillo, su Twitter, sentenzia: "Credo che Allegri non ci faccia una bella figura"; di ...Eclettica sorella minore di, da sempre lo accompagna e ne impreziosisce gli spettacoli, ... Leone generoso 24 Aprile Sport, i nerazzurri tornano a vincere dopo cinque turni 24 Aprile ...As Frosinone 16/05/2015 - campionato di calcio serie B / Frosinone - Crotone / foto... tra cui la grazia concessa dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'attaccante dell', ...

Inter, Antonello: “Zhang ha avvicinato le nuove generazioni” Calcio in Pillole

L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ha dichiarato a un evento presso l'Università Bocconi di Milano: "L'ingresso degli stranieri Modelli di governance non sono stati nient’altr ...Le dichiarazioni del CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello rilasciate a margine di un evento presso l'Università Bocconi a Milano.