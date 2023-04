Inter | Antonello | “Superlega iniziativa sbagliata | ma sono nate nuove idee Derby in Champions? Un orgoglio”

Il riferimento lo dà la stretta attualità e Scaroni lo spiega accanto ad Alessandro, Ceo corporate dell'. "Vivremo tra poco la semifinale di Champions: potrei vendere dei biglietti ...Commenta per primo L'amministratore delegato dell', Alessandroha dichiarato a un evento presso l'Università Bocconi di Milano: 'L'ingresso degli stranieri Modelli di governance non sono stati nient'altro che modelli che si sono ......sono ormai proiettati verso la sfida decisiva in Coppa Italia che si terrà domani contro l'e ...Perillo, su Twitter, sentenzia: "Credo che Allegri non ci faccia una bella figura"; di ...

Antonello: “Investitori internazionali, Inter un esempio. Zhang Non bisogna spaventarsi…” fcinter1908

Le parole del CEO nerazzurro intervenuto all'evento organizzato dalla Bocconi, Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità ...L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ha dichiarato a un evento presso l'Università Bocconi di Milano: "L'ingresso degli stranieri Modelli di governance non sono stati nient’altr ...