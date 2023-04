Inter alle final four di Supercoppa Italiana | i possibili accoppiamenti

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’ha segnato ieri un doppio traguardo:e di Coppa Italia e accessodi. Ma come funziona il nuovo format del torneo di Riad? TERZATÀ ? La vittoria sulla nella semie di ritorno di Coppa Italia, arrivata ieri sera a San Siro, è valsa l’accessodi. L’diventa la prima squadra qualificata a partecipare al nuovo format delladi Lega. Dalla prossima stagione, infatti, il trofeo sarà conteso non più da sole due squadre bensì da quattro: ovvero dalla vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia più la ...

... si giocherà domenica15. La partita slitta di ventiquattr'ore e a questo punto potrebbe assegnare lo scudetto, visto che poco prima di scendere in campo si conoscerà il risultato di- ...... in scena21 allo Stadio Franchi di Firenze, è la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia, dopo l'andata terminata 0 - 2 per i toscani allo Zini, con in finale l'che attende. L'...12,30 di domenica 30 aprile si giocherà- Lazio e per le 15 si saprà se il Napoli giocherà per appuntare sulla maglia il terzo scudetto della sua storia o dovrà macinare ancora qualche ...

Coppa Italia: alle 21 la semifinale Inter-Juve AGI - Agenzia Italia

Il presidente azzurro: "Cari concittadini napoletani, dimostriamo ancora una volta di essere una città straordinaria anche in questa situazione. Non dimentichiamo che Napoli è piena di turisti che van ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha tirato fuori contro i bianconeri una serie di imprecazioni dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro: negli spogliatoi fango anche sui nerazzurri ...