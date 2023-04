Infortunio Lookman | ci sarà l’attaccante nerazzurro per Torino-Atalanta? La situazione

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’valuterà le condizioni delAdemoladopo l’in vista della sfida contro ilOggi l’riprende ad allenarsi in quel di Zingonia la mattina, e una delle priorità alla vigilia della partita contro ilè il recupero della punta di diamante della squadra orobica: ovvero Ademola. L’al bicipite femorale lo ha tenuto lontano dal campo per una settimana intera tra Fiorentina e Roma, e sulla carta dovrebbe essere recuperabile almeno per la panchina. Ovviamente l’ok definitivo (dal punto di vista pratico) arriverà con il suo rientro in gruppo. Si attendono aggiornamenti ufficiali.

Per la Roma da segnalare il solitoper Dybala e un problema muscolare per Llorente che ...con loro nelle migliori condizioni possiamo raggiungere i traguardi sperati nonostante sia...... da valutare, mentre Hateboer e Ruggeri dovrebbero restare out. In difesa si riaccende il ballottaggio tra Djimsiti, in dubbio per un, e Palomino. Le probabili formazioni di Torino ......tra Ademolae Paulo Dybala, finora rispettivamente 13 e 11 gol, ma nessuno dei due titolare per problemi fisici, mentre ci sono Hojlund e Abraham, entrambi a quota 7. Assenti per...

Infortunio Lookman, quando torna Le novità in vista della 31^ giornata FantaMaster

Il Torino sarà impegnato contro l'Atalanta nel prossimo turno di campionato: cosa c'è da sapere sui bergamaschi ...Riflettori puntati su Teun Koopmeiners: il ritorno al gol del centrocampista dell'Atalanta è un'ottima notizia anche in ottica fantacalcio ...