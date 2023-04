Infortuni | Rizzetto | “Sia obbligatorio studio diritto sicurezza in scuole secondarie II grado”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il presidente della commissione Lavoro della Camera, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute esul lavoro' “Abbiamo presentato la proposta dell’obbligatorietà dell’introduzione dell’insegnamento deldel lavoro e dellanei luoghi di lavoro nelledi secondo, perché la prevenzione parte da lì. La formazione e la diffusione della cultura del lavoro rispetto alle condizioni diresta fondamentale”. A dirlo oggi Walter, presidente della commissione Lavoro della Camera, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al ‘Decalogo per la prevenzione partecipata ...