Infortuni | Margiotta Confsal | Inail non è istituto ma istituzione dedita a prevenzione

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. - "Davanti all'ci troviamo di fronte non a un', ma ad un'che si dedica alla soluzione del problema degli. Noi vogliamo che ci sia un coordinamento che ...

... ma ad un'istituzione che si dedica alla soluzione del problema degli. Noi vogliamo che ... A dirlo oggi Angelo Raffaele, segretario generale Confsal, intervenendo al dibattito con le ......su salute e sicurezza sul lavoro' Angelo Raffaele'Davanti all'Inail ci troviamo di fronte non a un'istituto, ma ad un'istituzione che si dedica alla soluzione del problema degli. ..."Il lavoro da fare - sottolinea - è molto e ringrazio il segretarioche si è sempre dimostrato preparato, attento e soprattutto disponibile al dialogo".

Infortuni, Margiotta (Confsal): "Inail non è istituto ma istituzione ... Adnkronos

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Davanti all'Inail ci troviamo di fronte non a un'istituto, ma ad un'istituzione che si dedica alla soluzione del problema degli infortuni. Noi vogliamo che ci si ...(Adnkronos) - "Già lunedì porteremo a casa risposte per la sicurezza del lavoro e vediamo di portare a casa dei risultati anche in collaborazione con ciò che l'Inail ha predisposto insieme al ministro ...