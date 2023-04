Infortuni | Luciano Confsal | Decalogo per prevenzione partecipata e contrasto del fenomeno

"I numeri - spiega il sindacato - parlano e ci dicono che glie le malattie professionali ... Il decalogo è stato illustrato da Giovanni, presidente Osservatorio sulla sicurezza ...Glihanno infatti tolto dai giochi nelle ultime partite elementi fondamentali come ... nella settimana dal 4 all'11 dicembre infatti, i biancorossi allora guidati daDe Paola vinsero ...Gol sfortunato subìto dalla Roma, come sfortunato è il finale: palo di Pellegrini ,per ... Buon 25 Aprile ai lettori!Oggiano

Infortuni, Luciano (Confsal): "Decalogo per prevenzione partecipata ... Il Tirreno

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il decalogo per la prevenzione partecipata della Confsal per contrastare gli infortuni sul lavoro è al centro ...Torna in squadra Giovanni Simeone, che oggi si è allenato regolarmente con i compagni del Napoli e ha superato l'infortunio. L'attaccante azzurro è fermo da inizio aprile per un infortunio al bicipite ...