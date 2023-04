Infortuni | Damiano | Credo nella formazione e nella prevenzione | per abbassare quota 1000

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi abbiamo, ovveromorti l'anno circa 3 al giorno e sembra che al di sotto di questa soglia non si riesca ad andare.moltodobbiamo spostare la spesa verso la". A dirlo oggi Cesare, membro del cda Inail, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per lapartecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro'. "Vediamo il 1° maggio - sottolinea - cosa farà il governo in materia die sicurezza sul lavoro confermando il suo impegno. Come Inail abbiamo una vocazione ...

...per la Challenge Cup da giocare) in parte deludente e in parte sfortunata visti i tanti...Franzetti.franzetti@varesenews.it VareseNews è da anni una realtà editoriale, ...Cesaree l'ex consigliere alla Presidenza del Consiglio del governo Prodi I° e direttore di ... ben 1.090 persone hanno perso la vita sul lavoro, mentre altre 700.000 hanno denunciato... e Anna Maria Bonetti, 39 anni, di San Pietro Vernotico; i brindisini MarcoBagnulo, di 33 ... Nessuno avrebbe potuto ribellarsi e neppure aprire bocca in caso d', perché i capi cantiere ...

Infortuni, Damiano: "Credo nella formazione e nella prevenzione ... La Nuova Sardegna

(Adnkronos) – “Noi abbiamo quota 1000, ovvero 1000 morti l’anno circa 3 al giorno e sembra che al di sotto di questa soglia non si riesca ad andare. Credo molto nella formazione e nella prevenzione do ...I Vigili sdel Fuoco hanno soccorso con un elicottero Drago VF 67, in forza al reparto volo di Bari, un uomo infortunato sugli scogli a Torre Uluzzo, nel territorio di Nardò, in provincia di Lecce. gsl ...