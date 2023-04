Infezione al lobo dovuta all’orecchino La Professoressa Pucci Romano spiega come curarla e come evitare che si manifesti di nuovo nel tempo ...

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 aprile 2023)da orecchino: alzi la mano chi non ne ha sofferto almeno una volta nella vita. Si manifesta con arrossamento, gonfiore, dolore, prurito e bruciore e spesso anche con scarico giallo, simile a pus. E allora cosa fare perché passi in fretta e non si ripresenti nel? Lo abbiamo chiesto alla, dermatologa e Presidente Skineco.da orecchino: i consigli per farla passare in fretta guarda le foto Leggi anche ...