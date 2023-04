Indiana Jones 5 | Steven Spielberg ha amato il film | Pensavo di essere l' unico in grado di saperlo fare

3 The Marvels Wish La Sirenetta Haunted Mansion - La casa dei fantasmi Elemental Next Goal Wins A Haunting in Venice The Creatore il quadrante del destino The Boogeyman Guardiani della ...Harrison Ford ha inviato un video messaggio mostrato al CinemaCon durante la presentazione die il Quadrante del destino , citando anche I predatori dell'arca perduta. L'attore non era presente all'evento in corso a Las Vegas, ma è stato comunque coinvolto nel panel della Disney. ...In una recente intervista con Total Film , il regista di5 James Mangold ha confermato che Harrison Ford apparirà per circa 25 minuti del film nella sua versione ringiovanita. Mangold ha definito Ford " incredibilmente dotato e agile ', cosa ...

Steven Spielberg, regista dei precedenti capitoli della saga, ha rivelato di aver già visto e adorato Indiana Jones e il Quadrante del destino, diretto da James Mangold.A 80 anni compiuti nel luglio scorso è tempo di appendere la frusta al chiodo: Harrison Ford dice definitivamente addio a Indiana Jones. Ford ha confermato alla rivista… Leggi ...