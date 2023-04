Incidente Opicina | scontro tra auto e moto | morto un ragazzo di 19 anni Lunghi tentativi di rianimarlo

Tragicoieri sera alle 23.30 a Trieste , lungo Strada Nuova per: un ragazzo di 19 anni è morto nello scontro fra la sua moto e un'auto. L'è avvenuto nel tratto di strada compreso ...- Tragico ieri sera alle 23.30 a Trieste, lungo Strada Nuova per: un ragazzo di 19 anni è morto nello scontro fra la sua moto e un'auto. L'è avvenuto nel tratto di strada compreso tra il semaforo dell'obelisco e l'incrocio con via Commerciale. Per ......della Sores hanno inviato gli equipaggi di due ambulanze (una dal centro e una da) e l'... TEMI: auto cappottata fvgfvgtrieste notizie fvg Ultime Notizie Perde il controllo ...

Incidente stradale mortale lungo Strada Nuova per Opicina. Morto un ragazzo di 19 anni ilgazzettino.it

TRIESTE - Tragico incidente ieri sera alle 23.30 a Trieste, lungo Strada Nuova per Opicina: un ragazzo di 19 anni è morto nello scontro fra la sua moto e un'auto.Un giovane di 19 anni ha perso la vita per le gravissime ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 23:30 di ieri, a *Trieste*, lungo Strada Nuova per Opicina, nel tratt ...