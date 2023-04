Inchiesta sui fondi russi alla Lega | ecco l' archiviazione Salvini | Partono le querele | aspetto scuse da molti

(Di giovedì 27 aprile 2023) La gip di Milano Stefania Donadeo ha archiviato, come chiesto dProcura di Milano, l'indagine per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti... Segui su affaritaliani.it

Salvini: aspettiamo scuse e facciamo querele "Archiviata l'presunti fondi russi del caso Metropol. Adesso aspettiamo le scuse di tanti, e prepariamo le querele per molti". E' questo il ...... i procuratori proveranno a tirare le somme dell'per epidemia colposa . Tra febbraio e ... oltre che nell'audizione di centinaia di persone informatefatti". La ricostruzione dei fatti è ...Il commento del leader della Lega dopo l'archiviazione 'Archiviata l'presunti fondi russi del caso Metropol. Adesso aspettiamo le scuse di tanti, e prepariamo le querele per ...

Caso Metropol, archiviata l'inchiesta sui fondi russi alla Lega La Repubblica

(Adnkronos) – Archiviata l’inchiesta sul caso Metropol. Il gip di Milano Stefania Donadeo ha archiviato la posizione di Gianluca Savoini, fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, dell’avvocato d’ ...Secondo i pm non ci sono prove a sufficienza per portare i Savoini, Meranda e Vannucci a processo. Il leader della Lega: “Prepariamo querele per molti” ...