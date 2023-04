Inchiesta rifiuti dalle concerie | lo studio che allarma la Toscana | “Il Keu a contatto con l’acqua diventa altamente cancerogeno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nellacontaminata dal Keu è giunto il momento della resa dei conti tra cittadini ed istituzioni. Il Keu è il derivato del processo di essiccamento dei fanghi di depurazione dopo la concia; da Santa Croce sull’Arno, per una malintesa concezione di “economia del riciclo”, è stato sparso a migliaia di tonnellate lungo il territorio come materiale di riempimento per cantieri, strade e addirittura tracce per acquedotti. I siti più estesi, a Pontedera nel centro residenziale Green Park e dentro la Regionale 429, ma tanti altri rimangono tuttora ignoti. L’che ha fatto emergere tutto – e che vede decine di indagati – è stata chiusa a novembre e ora il processo è nella fase dell’udienza preliminare. La Regione si costituirà parte civile. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni nel bilancio di previsione più altri ...