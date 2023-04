Incendiata autovettura a Telese | non si esclude il dolo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Incendio nella serata di ieri di una Maserati parcheggiata in una stradina della città termale. L’auto, presa a noleggio e probabilmente abbandonata, ha preso fuoco: l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento è riuscito a mettere in sicurezza l’area. Sono ora in corso di accertamento le cause del rogo. Sul posto anche il personale del Commissariato di Polizia diTerme che hanno avviato le indagini che sono finalizzate ad accertare i contorni della vicenda. Gli inquirenti non escludono la naturasa del rogo. (Foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.