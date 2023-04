Incendi nel Parco delle Groane | “Stiamo lavorando a una soluzione…”

Questi hanno operatoterritorio per oltre 4 anni, fino alla trasformazione del Distaccamento in ...del Vignola abbia sancito l'inizio della nuova normativa in materia di prevenzionein ...Im­magini indelebili, anche­la mente di un uomo forgiato dal suo difficile lavoro, l'ex capo ... ma furono praticamente cremati dalle altissime temperature degli. Ero lì con la mia squadra. ...Anchemondo sunnita si aprono crepe profonde. In Sudan, ad esempio, le due fazioni in lotta ... Pensioni Francia: ancora scontri e. Ma il governo tira diritto Almeno due feriti e 22 fermi a ...

Nuove soluzioni per evitare gli incendi al Parco Groane - Il Notiziario

Un furgone abbandonato adibito alla vendita ambulante dei panini è stato distrutto dalle fiamme divampate, questa notte, in un'area privata in via Palmiro Togliatti a San Giorgio a Cremano. Danneggiat ...Gli esponenti della minoranza forzista erano tra i sospetti citati nella relazione che sciolse per mafia il Comune. Si sono ripresentati. Ecco tutti i ...