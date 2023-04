In Italia solo il 7% delle imprese è pronto a gestire rischi informatici

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena rilasciato uno studio sviluppato a livello mondiale, con diverse geografie, diversi mercati e diverse aziende, circa 7.000. Inc'è stato un approfondimento specifico, sono state analizzate cinque aree tecnologiche ed è stata fatta una stima del grado di resilienza, ovvero quanto sono le aziende sono pronte a contrastare egli attualidi sicurezza: protezione utenti, device, rete, applicazioni e dati. Mettendo insieme queste informazioni, emerge come insoltanto il 7%aziende si dichiarano pronte a. C'è ancora tanto da fare, il nostro obiettivo è fare il punto della situazione e aiutare i nostri clienti a capire su cosa focalizzarsi”. In un'intervista ...

Paita, ci saranno altri arrivi inViva dopo Abbonati per leggere anche Leggi anche L'ex di ... "Calenda è volubile, la fusione con Azionecon regole chiare" ...Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini e l'amore senza genere: 'Non amo stare al centro dell'attenzione' Ascolti Tv 26 aprile 2023, con la CoppaCanale 5 mette il turbo.Chi l'ha ...... manga, videogiochi e cinema del sud. Durante i quattro giorni della manifestazione, i ... NonPop! Tuttavia, la gamma di prodotti Funko non si limita ai Pop! esclusivi. Durante la ...

Cenare a 50 metri di altezza adesso è possibile in Italia: solo per ... Wineandfoodtour

Perché solo ora Xi Jinping ha finalmente parlato con il presidente ... Brunetti e Zitana in competizioni in Germania, Francia, Portogallo, Italia, Belgio e Spagna (qui l’articolo completo). Un ...L'eurodeputata del Partito Democratico, Caterina Chinnici, sembrerebbe stia per lasciare il partito per passare al gruppo di Forza Italia, come confermato ...