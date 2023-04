Improta | Il VAR non avrebbe chiamato

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) A Radio Kiss, Gianni, ex Campione Azzurro: “Se il Napoli ha vinto lo scudetto è perchè alcuni giocatori hanno accettato di giocare di meno rispetto agli altri. All’inizio dell’anno, quando dovevano dare la fascia di capitano, dissi ‘il capitano c’è ed è Spalletti’. Sono stato anche io capitano. Di Lorenzo, per caratteristiche caratteriali, è l’ideale. E’ un ragazzo serio ed è stimato dallo spogliatoio. Io, quando giocavo a Napoli, non avvertivo le tensioni e le pressioni. Ma io ero uno freddo, quando scendevo in campo. Insigne ha fatto una scelta che non so da chi sia dipesa. Ma da napoletano sarà dispiaciutissimo di non esserci. I napoletani veraci hanno Napoli dentro. E guai a chi gliela tocca. Aureliano? Lo ritengo un ottimo arbitro ed è strano che non abbia segnalato il fallo di Gatti su Kvaratskhelia. L'ho sempre visto arbitrare in maniera decisa. Mi ha ...