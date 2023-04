Ilary Blasi | la frase che può essere sfuggita su Bastian Muller | cosa ha detto

(Di giovedì 27 aprile 2023)è tornata alla conduzione del reality show di Canale Cinque, L’Isola Dei Famosi. Ma prima di tornare in onda ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, a Verissimo. Tutti aspettavano con ansia la prima intervista di, la prima dopo la separazione con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. I due ex coniugi a luglio dello scorso anno hanno annunciato la loro separazione, dopo che la stessa conduttrice era andata a Verissimo a smentire l’aria di crisi annunciata qualche mese prima. Verissimo, la battuta diha conquistato tutti (Instagram) – Grantennistoscana.itI due sono andati avanti con la propria vita ed hanno entrambi un nuovo amore al loro fianco: lo sportivo sta insieme a Noemi Bocchi, mentre...

Non accennano a placarsi i rumors che in queste settimane stanno letteralmente investendo la conduttrice e uno degli opinionisti dell'Isola dei famosi, vale a direed Enrico Papi . Pare infatti che la showgirl non veda di buon occhio il protagonismo di Papi che, per questo motivo sarebbe stato vittima di una bella sfuriata da parte dell'ex di Totti ..., che ha già le sue belle gatte da pelare a L'Isola dei Famosi , dove si sta valutando il clamoroso allontanamento di Enrico Papi , suo malgrado è stata protagonista di un piccolo giallo. ...Chi volesse rinnovare il proprio look e provare un taglio alla moda , dovrebbe sicuramente scegliere quello di, già di tendenza per questa primavera ! Chi, invece, è affezionato ...

Secondo un'indiscrezione il conduttore potrebbe mollare la poltrona da opinionista già dalla prossima settimana ...