Il video sul razzismo in treno è l' esempio che sui social abbiamo sostituito lo sputtanamento all' empatia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Partiamo dai fatti: hanno tutti torto. C’è una ragazza americana di origini pachistane, Mahnoor Euceph, che prende un regionale Milano-Como (tragico errore) e si ritrova in mezzo ai maranza e alle mean girl ventenni, le quali, imbambolate dalla stupidera, prendono in giro il suo fidanzato asiatico imitando i cinesi e sghignazzando in quel tipico modo fastidioso delle ragazze. Questo perché le ventenni sono potenzialmente tutte Samantha Cristoforetti ma molto più probabilmente non le vuoi sedute di fianco a te. Nella sua ricostruzione dei fatti, che è poi l’unica che conta qui, l’americana si avvicina alle ragazze italiane, chiede loro di smettere di rompere i coglioni e quelle rincarano la dose. L’americana fa ciò chevisto fare tante volte negli ultimi anni, da democratici e repubblicani, sia quando c’è un pazzo che sbraita contro i gay al centro commerciale, ...

L'episodio che ha riguardato una ragazza americana e tre ragazze ventenni dimostra che il potere dei senza potere si è ridotto a questo: riprendere i cafoni chiedendo la loro testa su TikTok e finire ...