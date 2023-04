Il trucco per eliminare in 15 minuti i cattivi odori in cucina a costo ZERO!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pesce, cavoli, broccoli, agnello, fritti… l’aria si fa densa in, ma esiste ilinfallibile perin meno di 15, azero o quasi! Ormai siamo diventate cuoche provette, e la famiglia ringrazia entusiasta delle nostre performance ai fornelli. Un po’ per passione, un po’ per necessità, ognuna di noi sa ben gestire i pasti quotidiani. Possiamo dire, senza falsa modestia, di soddisfare desideri e aspettative di chi amiamo in maniera quasi perfetta! Purtroppo, però, il nostro impegno lascia scie non propriamente profumatissime. Così, capita che i nostri cari, al rientro da scuola o lavoro, vengano accolti non solo da succulenti piatti, ma anche da effluvi del tutto simili a quelli presenti nei dintorni di friggitorie o ...