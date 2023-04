Il Tocco della Vita a Pietralata | uno smart wall contro l’insostenibilità dello spreco

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo aver regalato alla città il primo greenalla Metro Garbatella di Roma, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con ATAC, tornano a Metrocon un nuovo mosaico in bio resina per parlare di ambiente, portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi. È stata così inaugurata “Il” di Anna Crespi, giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award: un nuovoper la Capitale, dopo The Endless Growth di Jordi Bello Tabbi, vincitore di MyCity nel 2021. Attraverso le immagini l’opera di Anna Crespi, in linea con gli obiettivi ...