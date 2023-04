Il re del calciomercato | #SerieA | Come cambia la corsa per l’#EuropaLeague dopo #AtalantaRoma …

Commenta per primo L'allenatoreChelsea, Frank Lampard ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 2 - 0 contro il Brentford in Premier League : 'Sta andando tutto nel verso sbagliato'.28 anni, i Reds avevano investito 65 milioni per prenderlo dal Lipsia nel 2018 ma l'ultima stagionecentrocampista guineano non è stata esaltante: solo 8 presenze. E la voglia di cambiare aria ...Beninteso non che ci si dimenticherebbe della melma che per Agnelli e Paratici ci si butta addosso, se ad allenarci ci fosse Guardiola e chi ci guardasse vedesse spettacolo puro come quellosuo ...

Milan, infortunio serio per Ibrahimovic: sempre più dubbi sul futuro Calciomercato.com

Stagione ufficialmente finita per Emil Holm. Lo Spezia allenato da Leonardo Semplici, quindi, perde uno dei suoi giocatori migliori.Le parole del presidente dei rossoneri in occasione dell'evento "Soldi vs Idee" all'Università Bocconi di Milano ...