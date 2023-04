Il Principe William velenosissimo con il fratello Harry | Non ti perdonerò mai caos prima dell' Incoronazione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tutti parlano del ribelle, ma questa dichiarazione del, lascia tutti senza parole L'di Re Carlo II si sta avvicinando e non priva di alcune polemiche. La contrattazione con i duchi di Sussex ha avuto una risonanza impressionante tanto che ha persino oscurato lo stesso Re.e Meghan Markle avevano chiesto, per partecipare a questo evento: avere uno tra i posti infila nell'abbazia, risiedere nella casa in cui sono stati sfrattati Frogmore Cottege, avere una scorta per tutto il loro soggiorno, poter essere presenti insieme ai figli sul balcone, un'ingente somma di danaro ed ultimo, ma non per importanza, coincidendo nel giorno del compleanno del piccolo Archie, hanno richiesto una menzione speciale durante ...