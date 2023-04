Il presidente sudcoreano e la passione per il karaoke | canta “American Pie” a Biden tra gli applausi dei presenti – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023) Prima il dovere, poi il piacere. IlYoon Suk-yeol, in visita di Stato a Washington in occasione del 70mo anniversario dell’alleanza tra i due Paesi, sembra aver preso alla lettera il proverbio. Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, il leader di Seul – noto in patria per essere appassionato di– ha eseguito un performance (canora) inaspettata: preso il microfono si è infatti esibito sulle note del celebre brano del 1971 di Don McLean,Pie, inndo Joe. «Sappiamo che questa è una delle tue canzoni preferite», ha detto ildegli Stati Uniti a Yoon, dopo averlo fatto salire sul palco alla fine della serata per ascoltare inti che eseguivano il classico. «Sì, è vero», ha ammesso il 62enne ...