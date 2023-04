Il presidente dell'Al Nassr | 'Truffato due volte | la prima per un kebab | la seconda con Ronaldo'

... Claudio Palomba, per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico'incontro Napoli -... LA FESTA DI DE LAURENTIIS Collegato dagli Usa, ilAurelio De Laurentiis è intervenuto ...La scelta del giorno è del Viminale , mentre quella'orario appartiene alla Lega Calcio. A ... Il posticipo lascia 'estremamente soddisfatto' ildel Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis . ...Il Paese non può permettersi di arretrare sulla riforma e sulle iniziative di sviluppo economico, è in gioco il futuro'economia italiana' ha detto Matteo De Lise,'Unione ...

Sgarbi a Viterbo il 25 aprile, il presidente dell'Anpi si rifiuta di stringergli la mano: «Inaccettabile». Il ilmessaggero.it

«Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l’autenticità dell’impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni ... La nostra collaborazione è andata via via consolidandosi nel momento in cui è diventato presidente ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...