Il presidente dell’Al-Nassr a sorpresa | “L’acquisto di Ronaldo? Mi hanno truffato!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 aprile 2023) Cristianosta iniziando a far discutere anche in Arabia Saudita. Nonostante gli 11 gol nelle 14 partite giocate, la leggenda portoghese è al centro delle polemiche per alcuni atteggiamenti nei confronti di compagni, allenatori e anche tifosi avversari. Il rapporto tra CR7 e il club sarebbe già deteriorato e le clamorose parole (se confermate) pronunciate dallascerebbero pochi dubbi. Le sorprendenti dichiarazioni di Al-Muammar Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Musali Al-Muammar avrebbe rilasciato delle dichiarazioni ad ArabiaNews50 a dir pochi spiazzanti: Sono stato truffato solo due volte in vita mia. La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due, e la seconda è stata quando ho acquistato Cristiano ...