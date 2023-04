Il Premio Ischia 2023 ai giornalisti Carfagna | Cerasa | De Luca e Fagnani

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono stati decisi dalla giuria i vincitori della quarantaquattresima edizione del. Si tratta di Claudio, direttore del Foglio, per la carta stampata, Francesca, conduttrice di "Belve" per la televisione, Barbara(Rai Uno) per gli approfondimenti sulle società digitali ed il web e Francesco De, caporedattore del Il Mattino, per il racconto sportivo. Alla giornalista televisiva e scrittrice Lucia Annunziata è stato invece assegnato il prestigioso"Internazionale alla carriera".

ROMA (ITALPRESS) – Claudio Cerasa, direttore del Foglio, per la carta stampata, Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve" per la Tv, Barbara Carfagna/Rai Uno per gli approfondimenti sulle società digi ...