Il premier ucraino in Vaticano | mezzora di faccia a faccia col Papa sulla pace

(Di giovedì 27 aprile 2023) Città deldisul tema della. Questo quanto si apprende dai sacri palazzi a margine dell’incontro avvenuto questa mattina, nell’ufficio del Pontefice, in, traFrancesco e Denys Shmyhal, primo ministro dell’Ucraina. Met with His Holiness Pope Francis @Pontifex at the Vatican ??. I told how Ukrainians have to fight for their lives every day in the war started by russia. We appreciate the Holy See’s efforts to end the war. The best way to peace is the formula of the President of Ukraine. pic.twitter.com/3LRmh1RQlR — Denys Shmyhal (@Denys Shmyhal) April 27, 2023 Il colloquio ha avuto inizio alle 9.20 ed è terminato alle 9.50. Terminato il vertice, il consueto scambio di regali: il ...

Inoltre ha offerto un libro di foto sulla guerra in corso e sulla resistenza del popolo.

