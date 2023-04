Il Prefetto Palomba svela | “Il vero motivo del rinvio di Napoli-Salernitana!”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildi Luciano Spalletti è pronto a giocarsi il primo match point Scudetto, la decisione ufficiale della è arrivata: gli azzurri affronteranno la Salernitana Domenica alle 15:00, ma tutto dipenderà dal risultato di Inter-Lazio, che si giocherà invece Domenica alle 12:30. Durante la conferenza in Prefettura per spiegare le decisione riguardo la festa Scudetto, sono intervenuti ildiClaudio, il sindaco diGaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis (in collegamento da remoto). Le dichiarazioni delDi seguito quanto dichiarato daldiClaudio: Nei giorni scorsi avevamo fatti un comitato in cui si era valutato anche in ...

Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15 al termine di Inter-Lazio che, senza un successo dei biancocelesti, potrebbe consegnare il terzo scudetto agli uomini di Spalletti.