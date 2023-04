Il Potenza indosserà maglie di plastica riciclata

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sarà il(serie C, girone C) la prima squadra italiana a indossare una nuova maglia da gioco realizzata in poliestere interamente riciclato e ottenuta attraverso il riciclo di 12 bottiglie di ...

... è questo il contenuto di un protocollo d'intesa che è stato firmato, oggi a, dal presidente del club, Donato Macchia e dal presidente del Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il ...Mentre chi ama uno stile più sobrio lacon gli shorts in tinta e qualche tocco di nero. ... L'outfit neutro in questo caso si eleva all'ennesimain abbinamento a capi e accessori all ...... ed è stravagante alla. Un caos di forme, colori e proporzioni formato abiti indossati da ... E ha dato ai fan un primo assaggio della moda chenei prossimi episodi. Ad attirare subito ...