Il portiere del Marbella fa coming out | sui social la foto del bacio al compagno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una, postata sui, per fareout. Alberto Lejarraga ,del, ha festeggiato la promozione in Segunda Federacion (la quarta serie del calcio spagnolo) con uno scatto ...

Una foto, postata sui social, per fare coming out. Alberto Lejarraga, portiere del Marbella, ha festeggiato la promozione in Segunda Federacion (la quarta serie del calcio spagnolo) con uno scatto pubblicato su Twitter con un bacio con il compagno. Nel collage, insieme ...

Il portiere del Marbella e il coming out su Twitter: la foto del bacio al compagno Corriere della Sera

