Il petrolio è in lieve aumento in avvio | Wti +0 | 31%

Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il Wti passa di mano a 74,53 dollari al barile, in aumento dello 0,31%. Il Brent è a 78,06 dollari (+0,48%).

Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata. Il Wti passa di mano a 74,53 dollari al barile, in aumento dello 0,31%. Il Brent è a 78,06 dollari (+0,48%). (ANSA). (ANSA) ...Il prezzo del petrolio greggio WTI si mantiene incerto mentre il gas naturale segna un lieve rialzo, non lontano dal target intermedio di 2,5 dollari.