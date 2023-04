Il Patriarca 2 ci sarà? La risposta ufficiale

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sta ancora andando in onda Il, la fiction in onda su Canale 5 che vede protagonista Claudio Amendola, ma già si parla della seconda stagione. Il remake della serie spagnola “Vivir Sin Permiso” sta avendo un ottimo riscontro. Dunque, si farà o meno un secondo capitolo? Finalmente è arrivata la. Il2 ci? Claudio Amendola si è calato completamente nei panni di Nemo Bandiera, un boss criminale che scopre di avere l’Alzheimer e ha bisogno di trovare un successore al suo “regno”. Un ruolo difficile, che anche per le conseguenze della malattia sul protagonista, ha richiesto la consulenza di esperti del settore. Il risultato è un prodotto convincente, che si sorregge sulle spalle dell’attore romano. Considerando i buoni risultati, ciuna ...