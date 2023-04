Il Paradiso delle Signore | trama 27 aprile 2023 | Marcello e Ludovica | svolta inattesa

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Traaccadrà qualcosa di inaspettato nella puntata de Ildi giovedì 27. I due ex fidanzati, negli ultimi tempi, si sono molto riavvicinati, soprattutto a causa della preoccupazione reciproca nei confronti di Adelaide. Quest'ultima, infatti, è partita per un viaggio misterioso dopo aver comunicato a Barbieri che si sarebbe recata a Lione per partecipare al funerale di una sua cara amica. Il giovane barman, però, ha scoperto che la donna gli ha mentito in quanto è andata a Ginevra. Da quel momento in poi, la Contessa non ha più dato sue notizie e questo ha gettatonella disperazione. Barbieri, dopo aver cercato invano di reperire informazioni della sua amata anche da Umberto, deciderà di ...