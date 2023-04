Il Paradiso delle signore spoiler 28 aprile | Vittorio scopre tutto | Marco fa una confessione

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 27 aprile 2023) La puntata del 28delsarà davvero rivelatrice. In tale occasione, infatti, vedremo che alcuni nodi verranno al pettine.Conti farà una scoperta sconcertante in merito all’incendio in fabbrica. Per quanto riguarda, invece, su esortazione di Matilde, il ragazzo arriverà a fare unamolto interessante che riguarda Gemma. L'articolo proviene da KontroKultura.