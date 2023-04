Il nuovo reddito di cittadinanza del governo e quello della Caritas | due misure quasi opposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) di Massimo Baldini e Daniele Pacifico (Fonte: lavoce.info) La proposta dele quella dihanno in comune l’idea di sostituire ildicon due. Il loro impianto è tuttavia molto diverso. Le differenze riguardano principalmente il calcolo degli assegni, la continuità dell’assistenza e la cumulabilità tra le due. La bozza delUna nuova bozza del decreto che riformerà ildiprevede che quest’ultimo sia sostituito da due, chiamate Garanzia per l’inclusione lavorativa (Gil) e Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal). La prima è rivolta ai nuclei poveri (con un Isee inferiore a 7.200 euro) con almeno un minore, un over-60, un invalido ...