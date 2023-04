Il nuovo Patto di Stabilità europeo responsabilizza i governi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) La parola d’ordine è «gradualità». La riforma deldi, presentata dalla Commissione europea, punta su un approccio pragmatico. Resta un solo dogma, la soglia del debito pubblico superiore al sessanta per cento del prodotto interno lordo (Pil) che divide gli Stati membri. Chi la supera – come l’Italia, che non è sola, ma in buona compagnia – dovrà sottoporre a Bruxelles un piano pluriennale di «medio termine», da quattro a sette anni, per ridurla a un ritmo pari allo 0,5 per cento all’anno. Un altro criterio riguarda il disavanzo pubblico, chi sfora il tre per cento del Pil finisce tra i «cattivi». Come funziona? I Paesi che non saranno in regola con uno di questi due parametri – ripetiamoli, debito maggiore del 60 per cento del Pil, deficit al tre per cento del Pil, oppure entrambi – riceverà dalla Commissione una «traiettoria tecnica» ...