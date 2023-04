Il nucleare turco | Erdogan “inaugura” la centrale con l’aiuto russo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladi Akkuyu, in Turchia, procede in una marcia a tappe forzate verso l’attivazione. Nel sito della provincia meridionale di Mersin è arrivato il primo carico di combustibile, compiendo dunque un significativo passo verso la futura produzione di energia elettrica. Un momento essenziale per il presidente Recep Tayyip(apparso in collegamento video InsideOver.

Il nucleare turco: Erdogan "inaugura" la centrale con l'aiuto di Putin Inside Over

La realizzazione della centrale nucleare di Akkuyu, in fase di costruzione nel sud della Turchia, è stata assegnata all'azienda russa Rosatom.