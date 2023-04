Il narcos 'Nazza' Calajò e l'assalto alle curve di Inter e Milan Le Minacce a Boiocchi e Lucci | 'Gli taglio la testa a San Siro' e 'Vado a sparargli'

, diciamo, non aveva un buon rapporto con gli ultras. C'è un passaggio in cuidice di voler ammazzare Boiocchi (poi effettivamente ucciso, quando gli ultras fecero sgomberare la curva): un ..., diciamo, non aveva un buon rapporto con gli ultras. C'è un passaggio in cuidice di voler ammazzare Boiocchi (poi effettivamente ucciso, quando gli ultras fecero sgomberare la curva): un ...

Il narcos 'Nazza' Calajò e l'assalto alle curve di Inter e Milan. Le ... Calciomercato.com