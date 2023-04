Il narcos di Milano sfidò gli ultras | “A Boiocchi poi morto taglio la testa | gli interisti stanno con la Digos»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) La grande rete dello spaccio dei Navigli. La maxi-operazione condotta acon trentotto tra arresti e fermi. Tra i fermati anche Nazzareno Calaiò, 53 anni, detto Nazza. Ne scrive Repubblica: «Quando si sente parlare di Nazza, c’è da aver paura». E Repubblica riporta intercettazioni dell’inchiesta per approfondire il rapporto tra Nazzareno Calaiò e glicoinvolti nel traffico di cocaina. Nazza, diciamo, non aveva un buon rapporto con gli. C’è un passaggio in cui Nazza dice di voler ammazzare(poi effettivamente ucciso, quando glifecero sgomberare la curva): un delitto mai risolto. Ma al momento non c’è per lui alcuna accusa di omicidio. Sfida le potentissime curve di San Siro. I leader della Nord come Vittorio, ucciso sotto casa il 28 ottobre ...