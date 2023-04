Il Napoli gioca domenica | e festeggia se

(Di giovedì 27 aprile 2023)- Salernitana si30 aprile alle 15. Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera allo spostamento. Spetta ora al Comitato provinciale per l'ordine e ...

- Salernitana sidomenica 30 aprile alle 15. Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera allo spostamento. Spetta ora al Comitato provinciale per l'ordine e ...Si attende l'ufficialità al termine di una riunione nella prefettura diattualmente in corso, con una successiva nota che arriverà anche dalla Lega Serie A. Il weekend del 32° turno può ...- Salernitana sidomenica alle ore 15. Il match che potrebbe regalare matematicamente lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti è stato posticipato di un giorno per ragioni ordine ...

Napoli-Salernitana, si gioca domenica alle 15. È attesa l’ufficialità Corriere della Sera

Napoli-Salernitana si gioca domenica 30 aprile alle 15. Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera allo ...La decisione definitiva su Napoli-Salernitana, il derby campano che potrebbe definire la vittoria dello scudetto per la squadra di Spalletti, cambia data. Inizialmente era programmata ...