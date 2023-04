Il Motomondiale sbarca in Europa | quello che ci dirà il GP di Jerez

Leggi su sportface

Si riaccendono i motori della MotoGP, ritornando finalmente indopo i Gran Premi d'Argentina e delle Americhe. Domenica infatti si torna nel vecchio continente, più precisamente ade la Frontera, per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2023. Tanti gli argomenti di questo storico Gran Premio che, a proposito di storia, ne riporta un pezzo in pista nella forma di Daniel Pedrosa. Collaudatore del team KTM, il pilota ex Honda tornernà a correre come wild card nel suo GP di casa. Chi invece a casa non ci sarà, è Marc Marquez. Ancora ko dall'infortunio rimediato nella prima gara della stagione, quella di Portimao. Lo stesso pilota ha provato a fare di tutto per essere in pista a, ma non ha ricevuto il via libera. Al suo posto sulla Honda ci sarà quindi Iker Lecuona, mentre il rientro di Marquez slitta quindi ...