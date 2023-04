“Il Mondo di Leo” | alla Camera dei Deputati il cartone con protagonisti autistici

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 aprile 2023) È stato presentato il 26 aprilesala stampa delladei“Ildi Leo“, primo progetto multimediale alche racconta la storia e le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Giunto ormaifase di programmazione della seconda stagione, il programma è andato in onda su Rai Yoyo nel mese di novembre, ed è disponibile in streaming su RaiPlay. Unanimato pensato e scritto sulla base dei bisogni dei bambini con spettro autistico, che non è solo una serie in dieci puntate. Il progetto multimediale ha incluso fin da subito un libro e un’app di giochi, così come alcuni Nft in vendita con ricavato a favore di FacciaVista Onlus. Nella prima edizione Leo, bimbo autistico, è stato accompagnato nelle sue avventure quotidiane ...