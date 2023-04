Il Lotto fa felice il Sannio | vinti oltre 21mila euro in provincia

Per un errore di fabbricazione venne messo in circolazione undi vaccino Salk contenente ... in modo da consentire loro una vita sana e. N el nostro Paese la copertura vaccinale media per ...C'era stato l' immenso lavoro di dissotterramento di materiali e personaggi del ventennio da parte dello storico Renzo De. C'era stato il bellissimo libro di Augusto Del Noce ov'era dato a ...Il messaggio pubblicato: 'Sonoed orgoglioso di celebrare insieme a voi il 25 aprile. Questa ... 'Nella Tempesta ho ritrovato me stessa' 24 Aprile Estrazioni del, del SuperEnalotto e del ...

Maglie-Leuca, slitta a maggio l'ok per il primo lotto quotidianodipuglia.it

Disattesa la scadenza del 30 aprile, Anas punta ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo del primo lotto della “nuova” Statale 275 Maglie-Leuca entro maggio, con ...L’ex staffetta della Brigata Garibaldi ha parlato dal palco della manifestazione promossa dall'Anpi a Porta San Paolo per celebrare l'Anniversario della Liberazione. Ieri ha preso parte alla manifesta ...