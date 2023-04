Il “Livatino” ITE di Circello pluripremiato ed in vetta ai concorsi formativi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Si conclude con la premiazione odierna per il concorso tenuto nell’ambito musicale Premio artistico-letterario Delcogliano-Iermano l’ultima fase della triade di appuntamenti che hanno visto come protagonista assoluto l’Istituto Tecnico Economico “” di. Dopo i successi delle precedenti competizioni “Acqua: bene comune o merce?” , con il primo posto conquistato dalla quinta A, ed il secondo posto della quarta A per il concorso “Sicurezza stradale: Progetto Icaro” gli studenti della terza A ITE(BN) hanno vinto anche il primo “Premio artistico-letterario Delcogliano – Iermano” per l’ambito musicale. L’ottima riuscita in tali manifestazioni ha reso fieri di se sia alunni che docenti: i primi perché hanno avuto modo di mettersi alla prova confidando ...