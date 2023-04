Il Karma | cos' è e come funziona

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilsignifica «azione» in sanscrito ed è una legge cosmica, olistica. E’ una delle chiavi che svelano ilmento dell’universo e gestisce gli eventi apparentemente inspiegabili e inattesi che ci sono capitati e che formano la trama della nostra esistenza. E’ un principio armonioso, che subordina conoscenza e liberazione al frutto delle nostre azioni e ci ricorda che, qualsiasi cosa abbiamo pensato o commesso, avremo sempre una possibilità di riscatto per evolverci. Inoltre non ha nulla a che vedere con concetti“giudizio divino” o “castigo”. Ilrappresenta il crocevia tra il fatalismo e il libero arbitrio e ci porta dove noi abbiamo deciso (consapevolmente o meno) di essere portati. Tant’è vero che se un numero maggiore di persone credesse alla potenza della legge del, non ...