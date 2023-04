Il karaoke alla Casa Bianca | il presidente sudcoreano sorprende Biden | GUARDA

(Di giovedì 27 aprile 2023)cena di Statoorganizzata da Joe, ilYoon Suk Yeol ha stupito tutto e cantato per il pubblico presente. Yoon ha intonato una versione di 'American Pie', una delle sue canzoni preferite, ricevendo fragorosi applausi.ha poi sorpreso Yoon donandogli una chitarra firmata da Don McLean, il cantautore che scrisse proprio 'American Pie', un enorme successo del 1971 ripreso successivamente da molti altri artisti, tra i quali Madonna.cena erano presenti quasi 200 ospiti, tra cui l'attrice Angelina Jolie e l'ex lanciatore della Major League Baseball Chan Ho Park. E pensare che la giornata era iniziata con la discussione sulla guerra nucleare e i rischi per i piani della Corea del Nord…

