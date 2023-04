“Il Gattopardo” | la serie | le prime foto con Kim Rossi Stuart | Deva Cassel e Benedetta Porcaroli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildi Giuseppe Tomasi di Lampedusa diventa una. Ad annunciarlo, con leimmagini dal set, è il colosso dello streaming Netflix, che si imbatte in una sfida in cui solo Luchino Visconti nel lontano 1963 si era cimentato: portare in scena uno dei più grandi romanzi italiani. La vera sorpresa, però, è il cast che vede come protagonisti Kime Saul Nanni, affiancati da una esordiente d’eccezione,, modella e figlia di Monica Bellucci e Vincent. “Il” diventa unatv con KimIldi ...

Come l'omonimo romanzo, laIlsarà ambientata in Sicilia, durante i moti del 1860. Protagonista è Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), il Principe di Salina, che conduce una vita ...'Siamo onorati di ospitare nella nostra città alcune delle riprese dellatv 'Il' - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - . Una produzione internazionale che darà spazio al racconto ...Quando esce laIlsu Netflix Per ora non sappiamo ancora quando uscirà esattamente l'adattamento seriale de Ilsu Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere questo ...

Netflix trasforma Il Gattopardo in una serie tv con Kim Rossi Stuart La Gazzetta dello Sport

Dopo il libro e il film, arriva la serie tv. Di per sé, l'iter non è nulla di sconvolgente: ormai si sprecano le storie che traghettano dalla carta al piccolo e/o grande schermo. Tuttavia in questo ca ...Una lite legale durata 65 anni, dal 1885 al 1950, una risoluzione giunta quando delle ricchezze della famiglia non esisteva più nulla e lo scrittore Giuseppe Tomasi si ritrovò povero, senza neanche i ...