... tutti pronti a dare la colpa adcome se lui fosse il solo ed unico responsabile massimo di ... anche perché come potrà essere ricordato inquesto campionato vinto splendidamente da un ...Dopo quasi due anni Massimilianoè ancora fermo lì a 11, da uomo dei successi agli zero titoli in queste due stagioni quasi complete: "quasi" è legato all'obiettivo Europa League, per ...: da esonerare, lui e tutto il 'corto muso'; da confermare perché garantisce certezze anche nel progetto. Conclusione: scatenatevi con le colpe; pensate alle giustificazioni.

Il futuro di Allegri torna in discussione: zero titoli (per ora), tutti i dubbi della Juve La Gazzetta dello Sport

Era tornato come terzo tecnico più vincente della storia del club, da allora è rimasto a secco: riferimento importante in un'annata così difficile fuori dal campo, i risultati sul campo alimentano gli ...Dal suo profilo Twitter, Paolo Paganini su Inter-Juventus scrive: "Io francamente - al di là del valore generale della rosa dove molti giocatori sono stati pagati caro ma ...