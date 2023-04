Il Fortuna Dusseldorf regalerà i biglietti ai sostenitori | se ne faranno carico gli sponsor

(Di giovedì 27 aprile 2023) Mentre in Italia diverse tifoserie entrano in conflitto con i vertici dei loro club per il 'caro', un buon esempio viene dal club tedesco di seconda divisione, Il: ...

Mentre in Italia diverse tifoserie entrano in conflitto con i vertici dei loro club per il 'caro biglietti', un buon esempio viene dal club tedesco di seconda divisione, Il: offrirà biglietti gratuiti a tutti i tifosi in alcune partite della prossima stagione come parte di una nuova strategia di ancoraggio del club alla città e ai tifosi. L'iniziativa ...Come fare a riempire sempre lo stadio ma senza rinunciare agli incassi La squadra del, ora in seconda divisione tedesca ma con un lungo passato nella top class della Bundesliga , è convinta di aver trovato l'uovo di Colombo: far venire gratis i tifosi allo stadio ...La formazione di serie B tedesca darà ai propri tifosi la possibilità di assistere gratuitamente alle prime tre partite della prossima stagione. Ma l'obiettivo è di eliminare completamente, dal 2024/...

Idea Dusseldorf, stadio gratis ai tifosi. Pagano gli sponsor: funzionerà La Gazzetta dello Sport

La storica società testerà la novità in tre partite: “Daremo più spazio per la partecipazione dei supporters” Il sostegno degli sponsor e dell’associazione Common Goal ...Iniziativa curiosa del Fortuna Dusseldorf che farà entrare gratis tutti i tifosi per "tornare in Bundesliga" Iniziativa curiosa del Fortuna Dusseldorf, squadra che attualmente milita nella Zweite Liga ...